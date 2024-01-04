Ранее телеграм-канал "Крымский ветер" сообщал о "прилете" в районе Юхариной Балки. Скорее всего, там стоит российская ПВО.
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Оккупанты разместили ПВО на украинской базе – туда прилетело
Согласно карте, созданной журналистами Крым.Реалии, на месте прилета расположена 31-я дивизия ПВО Воздушно-космических сил России.
Ранее здесь размещалась 76 дивизия ПВО Украины (в/ч А-2355).
Где расположена 31-я дивизия ПВО оккупантов: карта
Ранее управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины сообщило, что возле Севастополя был поражен командный пункт соединения российской армии.
Прилет возле Севастополя: смотрите видео
Главное об атаке на Крым
- 4 января ВСУ атаковали Крым авиационными ракетами. Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака была самой мощной за последнее время, однако ее якобы успешно "отбила" российская ПВО.
- Между тем, министерство обороны России заявило, что во время атаки на полуостров якобы было сбито 10 ракет.
- Кроме прилета по командному пункту соединения в Севастополе, прилетело по части связи в Евпатории. Агенты "Атеш" заявили, что координаты передали они.
- Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил пилотов ВС и "тех, кто планировал операцию" за безупречную работу.
- Однако это было только начало. Вечером в Крыму снова начали раздаваться взрывы – оккупанты заявили об атаке БПЛА.