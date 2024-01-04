Раніше телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляв про "приліт" у районі Юхаріної Балки. Скоріше за все, там стоїть російська ППО.
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Окупанти розмістили ППО на українській базі – туди прилетіло
Згідно з картою, створеною журналістами Крим.Реалії, на місці прильоту розташована 31-а дивізія ППО Повітряно-космічних сил Росії.
Раніше тут розміщувалася 76 дивізія ППО України (в/ч А-2355).
Де розташована 31-а дивізія ППО окупантів: карта
Зазначимо, що раніше управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що біля Севастополя було уражено командний пункт з'єднання російської армії.
Приліт біля Севастополя: дивіться відео
Головне про атаку на Крим
- 4 січня ЗСУ атакували Крим авіаційними ракетами. Гауляйтер Севастополя Міхаїл Развожаєв заявив, що атака була найпотужнішою за останній час, однак її буцімто успішно "відбила" російська ППО.
- Тим часом міністерство оборони Росії заявило, що під час атаки на півострів нібито було збито 10 ракет.
- Окрім прильоту по командному пункту з'єднання у Севастополі, прилетіло по частині зв'язку в Євпаторії. Агенти "Атеш" заявили, що координати передали вони.
- Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував пілотам ПС та "тим, хто планував операцію" за бездоганну роботу.
- Однак це був лише початок. Ввечері у Криму знову почали лунати вибухи – окупанти заявили про атаку БпЛА.