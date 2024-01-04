Раніше телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляв про "приліт" у районі Юхаріної Балки. Скоріше за все, там стоїть російська ППО.

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Окупанти розмістили ППО на українській базі – туди прилетіло

Згідно з картою, створеною журналістами Крим.Реалії, на місці прильоту розташована 31-а дивізія ППО Повітряно-космічних сил Росії.

Раніше тут розміщувалася 76 дивізія ППО України (в/ч А-2355).

Де розташована 31-а дивізія ППО окупантів: карта

Зазначимо, що раніше управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що біля Севастополя було уражено командний пункт з'єднання російської армії.

Приліт біля Севастополя: дивіться відео

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