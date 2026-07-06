О проблемах с электроснабжением и массированной атаке дронов сообщают сразу несколько Telegram-каналов, в частности"Крымский ветер".

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Что известно о ночной атаке на Крым?

Местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в районе военного аэродрома Гвардейское. По словам очевидцев, перед прилетами слышалась стрельба и несколько мощных взрывов, после чего было зафиксировано как минимум два попадания в районе аэродрома.

Крым подвергся атаке дронов: смотрите видео

Также поступали сообщения о взрывах вблизи Белогорска, пролете беспилотников над Симферополем, стрельбе возле Симферопольской и Таврической теплоэлектростанций. Жители Бахчисарая и Ялты сообщали о полном отключении электричества в городах, а ночью в Ялте работали только генераторы.

Ялта без света после атаки на полуостров: смотрите видео

Как пишет Telegram-канал Exilenova+, пожары были зафиксированы на территории порта в Керчи, на подстанции "Симферополь" 330 кВ, в районе мобильной газотурбинной электростанции, а также на территории авиабазы "Гвардейское".

Пожары в Крыму, зафиксированные со спутника / С Telegram-канала Exilenova+

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о введении особого режима работы на энергетических объектах. Социальную инфраструктуру перевели на резервные источники питания, а жителей призвали экономить заряд мобильных телефонов, не перегружать электросеть после возобновления электроснабжения и пользоваться электроприборами только по необходимости. Из-за отсутствия напряжения в сети утром также не вышли на маршруты троллейбусы.

Российские пропагандистские паблики обсуждают очередную атаку на временно оккупированный Крым, признав ухудшение ситуации с электроснабжением. По их сообщениям, атака беспилотников усугубила масштабные перебои с электричеством, охватившие ряд районов полуострова.

Как дроны провели атаку на оккупированный Крым: смотрите видео

Напомним, Украина продолжает систематически наносить удары по энергетической инфраструктуре оккупированного Крыма. В ночь на 5 июля были поражены две электроподстанции, после чего на полуострове возникли масштабные перебои с электричеством. По данным The Telegraph, эти удары усугубляют проблемы с энергоснабжением, топливом и логистикой, затрудняя удержание Крыма Россией.