"Птицы Мадяра" атаковали 10 энергоузлов в Крыму и Донецкой области
Силы беспилотных систем продолжают операцию "Крымский рубильник off". Ночью украинские дроны нанесли удары по новым энергетическим объектам россиян на временно оккупированных территориях.
3 августа Силы беспилотных систем атаковали 10 энергоузлов в Крыму и Донецкой области. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди.
Какие цели атаковали СБС на ТОТ?
Всего за операцию 1 июля – 3 августа поражено 187 энергетических целей на ТОТ.
Так, 3 августа под ударами дронов были:
- электроподстанция ПС 750 кВ "Южнодонбасская", Кременовка, Донецкая область;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Город-3", Мариуполь, Донецкая область;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Город-2", Мариуполь, Донецкая область;
- электроподстанция ПС 110 кВ "НС-2", Мариуполь, Донецкая область;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Тополино", Тополино, Донецкая область;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Город-12", Мариуполь, Донецкая область;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Город-4", Мариуполь, Донецкая область;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Володарская", Никольское, Донецкая область;
- газораспределительная станция "Лимане", Колоски, Крым;
- газораспределительная станция "Нива", Нива, Крым.
Как СБС атаковали энергетические цели оккупантов на ТОТ: смотрите видео
Заметим, ранее мониторинговые каналы сообщали о ночной атаке дронов на оккупированные Керчь и Феодосию. По их данным, в Керчи под ударом была электроподстанция, а также загорелся пожар в районе Крымского моста. В Феодосии в это время могла быть поражена нефтебаза.