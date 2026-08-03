"Птицы Мадяра" атаковали 10 энергоузлов в Крыму и Донецкой области

Силы беспилотных систем продолжают операцию "Крымский рубильник off". Ночью украинские дроны нанесли удары по новым энергетическим объектам россиян на временно оккупированных территориях.

3 августа Силы беспилотных систем атаковали 10 энергоузлов в Крыму и Донецкой области. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди.

Какие цели атаковали СБС на ТОТ?

Всего за операцию 1 июля – 3 августа поражено 187 энергетических целей на ТОТ.

Так, 3 августа под ударами дронов были:

электроподстанция ПС 750 кВ "Южнодонбасская", Кременовка, Донецкая область;

электроподстанция ПС 110 кВ "Город-3", Мариуполь, Донецкая область;

электроподстанция ПС 110 кВ "Город-2", Мариуполь, Донецкая область;

электроподстанция ПС 110 кВ "НС-2", Мариуполь, Донецкая область;

электроподстанция ПС 110 кВ "Тополино", Тополино, Донецкая область;

электроподстанция ПС 110 кВ "Город-12", Мариуполь, Донецкая область;

электроподстанция ПС 110 кВ "Город-4", Мариуполь, Донецкая область;

электроподстанция ПС 110 кВ "Володарская", Никольское, Донецкая область;

газораспределительная станция "Лимане", Колоски, Крым;

газораспределительная станция "Нива", Нива, Крым.

Как СБС атаковали энергетические цели оккупантов на ТОТ: смотрите видео

Заметим, ранее мониторинговые каналы сообщали о ночной атаке дронов на оккупированные Керчь и Феодосию. По их данным, в Керчи под ударом была электроподстанция, а также загорелся пожар в районе Крымского моста. В Феодосии в это время могла быть поражена нефтебаза.