Удар по Крымскому мосту привел к беспрецедентным разрушениям и продемонстрировал прорыв мощной системы ПВО противника, что существенно затруднит снабжение оккупационных войск на юге.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий и военный аналитик Александр Мусиенко.

Как Украине удается преодолевать защиту Крымского моста

По словам эксперта, несмотря на очевидный символизм ударов по незаконному сооружению, главным достижением является сам масштаб и комбинированный характер операции с привлечением ракет и беспилотников.

В течение последних двух лет российские войска пытались максимально защитить объект как с воды, так и с воздуха. Оккупанты установили:

специальные боновые заграждения и защиту свай от морских дронов;

мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

эшелонированную систему ПВО, в которую вошли комплексы "Панцирь", "Тор", "С-300" и "С-400".

То, что, несмотря на такую эшелонированную противовоздушную оборону, удается ее проходить и прорывать, свидетельствует о наращивании и развитии наших возможностей. Наши производители научились и приспособились действовать в режиме интенсивного противодействия со стороны врага,

– подчеркнул Мусиенко.

Военный аналитик подчеркнул, что по своим масштабам эта операция является одной из самых мощных среди всех предыдущих.

С точки зрения масштабов это, пожалуй, беспрецедентно. До этого такой уровень и такие масштабы разрушений мы вряд ли видели. Второе, что нужно учесть, – речь идет о комбинированных действиях: ракеты и дроны,

– говорит Александр Мусиенко.

Мусиенко о росте способности Украины прорывать эшелонированную ПВО РФ: видео

Почему эшелонированная оборона оккупантов дала сбой

Российские войска в течение двух лет активно укрепляли сооружения от потенциальных ударов как с воды, так и с воздуха. У моста возводили специальные защитные заграждения из свай, устанавливали боновые заграждения и размещали артиллерийские расчеты на берегу для отражения надводных дронов.

Для защиты воздушного пространства противник сосредоточил значительное количество средств радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетных комплексов различного типа.

Что касается ударов с воздуха, противник сконцентрировал системы радиоэлектронной борьбы и различные зенитно-ракетные комплексы: "Панцирь", "Тор", С-300, С-400. Даже кое-где действовали мобильные огневые группы для противодействия беспилотникам. И что это означает? Это означает, что, несмотря на это, удается пройти через эти эшелонированные системы ПВО. А это означает наращивание потенциала,

– говорит военнослужащий.

Он также добавил, что сейчас растет эффективность ударов и по другим объектам военной экономики врага, в частности по НПЗ и заводам по переработке синтетического каучука для ракетного топлива.

Как атака повлияет на логистику и южные маршруты врага?

Крымский мост остается критической артерией для снабжения российской группировки на оккупированном полуострове и на юге Украины. После предыдущих атак враг пытался развивать сухопутный коридор по трассе Р-280 через оккупированные территории, однако украинские силы сосредоточились на уничтожении этих маршрутов так называемыми "мидлстрайками".

Когда начались удары по этой трассе, враг вновь вернулся к увеличению интенсивности перевозки грузов через мост. Сам факт существования двух-трех маршрутов дает врагу возможность проявлять гибкость. Если у врага нет альтернативы в виде моста, грузы идут в одно место, и риски их поражения возрастают,

– отметил Александр Мусиенко.

Мусиенко отметил, что нарушение поставок напрямую влияет на передовую и сокращает количество атак на мирные города.

Нам нужно ограничивать возможности противника, замедлять поступление артиллерийских боеприпасов, которыми россияне терроризируют правобережье Херсонской области, наносят удары по Никополю или пытаются активизировать удары по Запорожью. Ответ как раз заключается в срыве логистики противника,

– подчеркивает аналитик.

Почему ракетные удары "Нептуна" и "Фламинго" являются успешными?

Комментируя сообщения об использовании модифицированных ракет, Мусиенко обратил внимание на изменение возможностей украинского вооружения. По его словам, существенно возросла интенсивность боевого применения отечественных разработок.

У нас возросло эффективное количество применений ракет "Нептун" и их результативность. По подсчетам, в течение этого года было не менее 9 атак, из них 5 – только за прошлый месяц. Меняются и технические показатели ракет "Фламинго": ракета становится менее уязвимой и способна нанести больше разрушений,

– отметил Александр Мусиенко.

Особенностью этой атаки стал прорыв российской обороны именно с помощью крылатых средств поражения.

Россия проводит атаку на украинские мосты через Днепр баллистическими ракетами, потому что крылатые ракеты мы сбиваем. А здесь удалось прорваться именно крылатым ракетам через такие эшелонированные системы ПВО, что свидетельствует о реальном совершенствовании их технических характеристик и росте уровня украинских возможностей,

– подытожил военнослужащий.

Напомним, что в ночь на 16 ноября 2026 года украинские военные уже наносили удар по Крымскому мосту, значительно деформировав его несущую арку, а повторная атака в ночь на 17 ноября привела к полному обрушению более чем 270-метрового арочного пролета в воду.