Безусловно, россияне могли рисковать и, например, располагать склады с боеприпасами вблизи АЭС. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что такую практику они использовали в Украине.

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Элемент ядерного давления

Еще с 2014 года, а особенно с началом полномасштабной войны, россияне показали, что готовы на любые действия. Стоит только вспомнить, как вели себя оккупанты возле Запорожской АЭС – крупнейшей атомной станции Европы. Неоднократно поступали доказательства, что они завозят туда вооружение, технику, боеприпасы и многое другое.

Это делали, понимая, что Украина не будет бить по объектам такого типа. Хотя сами россияне сейчас стирают с лица земли свои села на Курщине, в частности неподалеку АЭС. До того уже неоднократно фиксировали их пролеты над украинскими атомными станциями.

Обратите внимание! В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на якобы "удары ВСУ по Курской АЭС". Там отметили, что в отличие от России, наше государство не атакует объекты гражданской инфраструктуры. В Центре противодействия дезинформации также подтвердили, что заявления врага являются очередной ложью и манипуляцией.

"Они выбрали такую линию поведения. Так работает российская пропаганда – постоянно ищет новые способы ядерного давления. Мы уже знаем об изменении ядерной доктрины. Россияне периодически находят основания для того, чтобы оказывать давление на руководство наших союзников в ядерном направлении", – подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Поэтому даже не стоит сомневаться, что россияне легко могли разместить военные средства возле Курской АЭС. Их предыдущее поведение неоднократно подтверждало, что это возможно.