Безумовно, росіяни могли ризикувати й, наприклад, розташовувати склади з боєприпасами поблизу АЕС. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що таку практику вони використовували в Україні.

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Елемент ядерного тиску

Ще з 2014 року, а особливо з початком повномасштабної війни, росіяни показали, що готові на будь-які дії. Варто лише згадати, як поводились окупанти біля Запорізької АЕС – найбільшої атомної станції Європи. Неодноразово надходили докази, що вони завозять туди озброєння, техніку, боєприпаси й багато чого іншого.

Це робили, розуміючи, що Україна не битиме по об'єктах такого типу. Хоча самі росіяни зараз стирають з лиця землі свої села на Курщині, зокрема неподалік АЕС. До того вже неодноразово фіксували їхні прольоти над українськими атомними станціями.

Зверніть увагу! У Міністерстві закордонних справ України відреагували на нібито "удари ЗСУ по Курській АЕС". Там наголосили, що на відміну від Росії, наша держава не атакує об'єкти цивільної інфраструктури. У Центрі протидії дезінформації також підтвердили, що заяви ворога є черговою брехнею та маніпуляцією.

"Вони обрали таку лінію поведінки. Так працює російська пропаганда – постійно шукає нові способи ядерного тиску. Ми вже знаємо про зміну ядерної доктрини. Росіяни періодично знаходять підстави для того, щоб чинити тиск на керівництво наших союзників у ядерному напрямку", – підкреслив генерал-лейтенант у відставці.

Тому навіть не варто сумніватися, що росіяни легко моли розмістити військові засоби біля Курської АЕС. Їхня попередня поведінка неодноразово підтверджувала, що це можливо.