Одни руины и воронки: как выглядит аэродром "Липецк" до и после атаки БПЛА

В ночь на 9 августа украинские силы атаковали российский аэродром "Липецк". Был поражен ряд важных объектов, в частности склады с КАБами.

Успешную операцию подразделений ракетных войск, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины и Сил беспилотных систем ВСУ подтверждают спутниковые снимки, на которых зафиксирован вид аэродрома "Липецк" до атаки и после.

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Осталось мокрое место

На фото четко видно, что ряд помещений аэродрома, которые могли использоваться, как склады – полностью разрушены, а на территории, вероятно, продолжался масштабный пожар. На земле также видны две воронки, что может быть следствием попадания ракет или беспилотников, использованных ВСУ для нанесения ударов.

Как изменилась "внешность" аэродрома / Спутниковые снимки

Напомним, что по данным Генштаба, украинские военные поразили российские склады с управляемыми авиационными бомбами и другие объекты возле аэродрома, в частности один радар зенитно-ракетного комплекса С-350.

Известно, что на момент атаки на аэродроме "Липецк" находились несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.