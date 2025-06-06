Россияне атаковали Луцк: в горсовете рассказали, сколько ракет и дронов летело на город
- Россия атаковала Луцк, запустив 15 ударных беспилотников и 6 ракет, что привело к пострадавшим и разрушениям.
- В результате атаки пострадали 5 человек, были повреждены жилые дома.
- Нанесены частичные разрушения многоквартирному дому, во многих зданиях выбило окна.
Россия в ночь на 6 июня массированно атаковала Украину. Враг запустил по Луцку не только ударные беспилотники, но и ракеты.
В результате атаки в городе есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука.
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Сколько ракет и "Шахедов" применила Россия по Луцку
По данным Полищука, во время этой атаки вражеские войска применили по Луцку 15 ударных беспилотников и 6 ракет.
Отметим, что, по данным председателя Волынской ОВА Ивана Рудницкого, в городе есть попадание в многоквартирный жилой дом. Он претерпел частичные разрушения. Кроме этого, во многих зданиях ударной волной выбило окна.
К счастью, никто из жителей не погиб. Однако 5 человек пострадали. Людей удалось эвакуировать, а пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь. Все соответствующие службы сейчас работают на местах и ликвидируют последствия вражеской атаки.