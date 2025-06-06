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24 Канал Новости Украины Россияне атаковали Луцк: в горсовете рассказали, сколько ракет и дронов летело на город
6 июня, 07:21
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Россияне атаковали Луцк: в горсовете рассказали, сколько ракет и дронов летело на город

Надежда Батюк
Основні тези
  • Россия атаковала Луцк, запустив 15 ударных беспилотников и 6 ракет, что привело к пострадавшим и разрушениям.
  • В результате атаки пострадали 5 человек, были повреждены жилые дома.
  • Нанесены частичные разрушения многоквартирному дому, во многих зданиях выбило окна.

Россия в ночь на 6 июня массированно атаковала Украину. Враг запустил по Луцку не только ударные беспилотники, но и ракеты.

В результате атаки в городе есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука.

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Сколько ракет и "Шахедов" применила Россия по Луцку

По данным Полищука, во время этой атаки вражеские войска применили по Луцку 15 ударных беспилотников и 6 ракет.

Отметим, что, по данным председателя Волынской ОВА Ивана Рудницкого, в городе есть попадание в многоквартирный жилой дом. Он претерпел частичные разрушения. Кроме этого, во многих зданиях ударной волной выбило окна.

К счастью, никто из жителей не погиб. Однако 5 человек пострадали. Людей удалось эвакуировать, а пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь. Все соответствующие службы сейчас работают на местах и ликвидируют последствия вражеской атаки.

Кроме этого, городской голова Луцка сообщил, что в городе в результате российской атаки повреждена кровля одного из многоквартирных домов, есть много выбитых окон в многоквартирных домах. Также повреждены коммерческие объекты и частные автомобили.