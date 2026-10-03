Самый большой в Европе резервуарный парк: осинтеры назвали бешеные убытки от обстрела ЛВДС "Самара"

2 октября Силы обороны Украины нанесли удар по ЛВДС "Самара" с помощью беспилотников FP-1. Это был крупнейший в Европе резервуарный парк.

Ущерб от ударов по нему может составить 200 миллионов долларов. Об этом сообщают Supernova+ и Fire Point.

Какие повреждения получила ЛВДС "Самара"

НПС "Самара" имеет важное значение для транспортировки и распределения нефти.

Общая вместимость – более 1,6 миллиона кубических метров нефти, 71 резервуар.

Здесь сходятся 4 магистральных нефтепровода.

Через объект осуществляется поставка сырья на прилегающие НПЗ, а также обеспечивается направление нефтепровода "Дружба", БТС-2 в сторону Усть-Луги и южное направление на Тихорецк.

По состоянию на вечер 2 октября 2026 года зафиксированы следующие последствия:

пострадали с последующим возгоранием 5 резервуаров РВС-20000 в зонах №1 и №2;

пострадали с возгоранием 3 резервуара РВС-50000 в зоне №3;

в зоне №1 также повреждены участки трубопроводов и насосная станция;

общая площадь пожара составляет более 15 000 квадратных метров.

Ориентировочная стоимость одного резервуара РВС-20000 составляет более 10 миллионов долларов, РВС-50000 – около 25 миллионов долларов.

Таким образом, совокупная стоимость 8 поврежденных резервуаров может составить около 100–125 миллионов долларов, в зависимости от характера и степени повреждений.

С учетом нефти, находившейся в резервуарах, общая стоимость утраченных активов может быть существенно выше и предварительно оценивается примерно в 200 миллионов долларов, включая дисконт на нефть марки Urals.

Оценка является предварительной и может быть скорректирована после уточнения степени повреждения резервуаров, инфраструктуры и объема утраченной нефти.

Напомним, что 2 октября Украина нанесла удары по нефтяным объектам и военным целям России ажв шести регионах. В результате атаки вспыхнули масштабные пожары, в частности, и на Волгоградском НПЗ.