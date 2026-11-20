Россия ударила по Львову дронами и ракетами: что известно о последствиях
Утром 20 ноября российские войска атакуют на Львовскую область. Во Львове и области зафиксированы последствия вражеского обстрела: повреждены автомобили, выбиты окна в общежитии и частном доме. Также обнаружена часть ракеты.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
Что известно о последствиях атаки на Львовскую область?
В частности, на улице Лазаренко во Львове упали обломки российского ударного беспилотника типа "Шахед". В результате были повреждены два автомобиля, а в общежитии выбиты окна.
Еще одну часть ракеты обнаружили на тротуаре на улице Пулюя. На месте работают спасатели.
Кроме того, в селе Лисиничи поврежден частный дом. По предварительным данным, пострадавших и пожара нет.
После отбоя воздушной тревоги соответствующие службы обследуют поврежденные здания. Информацию о последствиях атаки будут уточнять.
По состоянию на 08:00 трамвай №3 временно не курсирует
Из-за отсутствия электроэнергии на подстанции, питающей трамвайную линию, трамвай №3 пока не может курсировать. О возобновлении движения сообщим дополнительно.
Из-за российской атаки по распоряжению "Укрэнерго" во Львове и области введены графики аварийных отключений электроэнергии.
Вражеская атака продолжается. Жителей призывают оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.