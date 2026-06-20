Россияне уже ощущают последствия: эксперт по энергетике оценил эффективность атак на Московский НПЗ

Украина дважды нанесла удары по Московскому НПЗ, прорвав самую мощную в России систему противовоздушной обороны. В России уже возникли проблемы после этих атак.

Об этом 24 Каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, объяснив, как осуществляется снабжение Москвы топливом. Он высказал предположение, грозит ли столице России дефицит бензина.

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Какие потребности российской столицы обеспечивает Московский НПЗ?

Омельченко подчеркнул, что вокруг Москвы создан так называемый кольцевой нефтепродуктопровод, состоящий из трех параллельных труб, общая длина которых составляет примерно 420 километров. По одной трубе транспортируется топливо, по второй – бензин, а по третьей – авиатопливо.

Этот НПЗ обеспечивает Московский регион нефтепродуктами примерно на 50%. Что особенно важно, – он крайне необходим для поставок авиатоплива, прежде всего в аэропорты Москвы. В российской столице расположены четыре крупнейших в стране аэропорта. И атаки на Московский НПЗ могут создать критическую ситуацию,

– отметил директор энергетических программ Центра Разумкова.

В то же время в России пока остаются достаточные мощности. Россияне, по его мнению, будут пытаться перебросить из других регионов нефтепродукты в Московскую область, чтобы ликвидировать там дефицит. Но неясно, сколько времени на это уйдет.

Сейчас проблемы существуют, но утверждать, как считает Омельченко, что уже завтра или послезавтра вся Россия, и в частности Москва и область, останутся без нефтепродуктов, ещё рано.

Каковы последствия атак на Московский НПЗ: смотрите видео

Также пока сложно оценить последствия атак на НПЗ в Москве, ведь Россия засекретила информацию об украинских ударах.

Однако уже очевидно, что эти атаки повлияли прежде всего на внутренний рынок России. На сегодняшний день во многих регионах наблюдается серьёзный дефицит нефтепродуктов. Особенно в Крыму и на других оккупированных территориях. Также эта проблема актуальна для Кубани, Ставрополя, Ростова-на-Дону и других российских регионов. Они потеряли примерно 15–205 своих нефтеперерабатывающих мощностей,

– отметил Владимир Омельченко.

Он добавил, что если удары по российским НПЗ и в целом по системе обеспечения нефтепродуктами будут усиливаться, а их динамика превысит возможности России по ремонту этих заводов, то топливный кризис в стране будет обостряться. Особенно это касается бензина, объем производства которого в России вдвое меньше, чем дизельного топлива.

Отметим, что атаки на Московский НПЗ 16 и 18 июня привели к тому, что предприятие остановило переработку нефти. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. В частности, украинские дроны поразили установку первичной переработки нефти АВТ-6; комбинированную установку переработки нефти (КУПН); три резервуара объемом 10 000 кубических метров и один — 30 000 кубических метров.