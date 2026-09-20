Речь идет о Московском НПЗ. OSINT-каналы опубликовали соответствующие спутниковые снимки.

Что видно на фото?

Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные успешно поразили нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефть-Московский НПЗ". Объект расположен в столице страны-агрессора в районе Капотни. На территории объекта зафиксирован масштабный пожар.

Обратите внимание! "Газпромнефть-Московский НПЗ" – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Мощность завода составляет около 12 миллионов тонн нефти в год. Предприятие занимается переработкой нефти и производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут и другую нефтепродукцию.

В Генеральном штабе подчеркнули, что завод обеспечивает потребности вооруженных сил врага.

Поражение подобных объектов российского агрессора является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала России,

– подчеркнуло военное руководство.

Телеграм-каналы отмечают, что в результате удара повреждены все мощности первичной переработки, а также установка вторичной переработки. Они пишут, что горит установка АВТ-6 мощностью 7,8 миллиона тонн в год и комплексная установка переработки нефти (КУПН) мощностью 6,86 миллиона тонн в год.



Спутниковые кадры Московского НПЗ / Фото Exilenova+

По данным OSINT-каналов, если удастся вывести из строя обе установки – завод полностью остановится. Также поражена важная установка изомеризации, необходимая для производства АИ-92/95. Телеграм-каналы утверждают, что КУПН очень сильно пострадала. АВТ-6 также подверглась обстрелу.



Последствия украинских ударов / Фото Dnipro Osint (Гарбуз)

Владимир Зеленский рассказал, что для прорыва российской противовоздушной обороны военные применили целый арсенал беспилотников. Среди них были известные "Паляница" и "Лютый", а также новые разработки: "Фламинго", "Сичень" и Pelican. Помимо завода в столице, украинские БПЛА также успешно нанесли удары по предприятию в Воронежской области и военным складам в Раменском районе Подмосковья.