В НАБУ ответили, может ли за атакой на них стоять Зеленский или Арахамия

В понедельник, 14 сентября, значительно обострилось противостояние между антикоррупционными органами и Офисом генерального прокурора. В частности, Руслан Кравченко подписал постановление о предъявлении подозрения руководителю НАБУ Семену Кривоносу. Журналист Михаил Ткач высказал предположение, что за атакой на НАБУ может стоять президент или же глава проправительственного большинства в парламенте.

На этот вопрос ответили представители антикоррупционных органов в ходе брифинга.

Может ли за атакой на НАБУ стоять Зеленский или Арахамия?

По словам Семена Кривоноса, президент еще утром озвучил свою позицию по поводу этих действий. Он заявил, что соответствующее лицо должно быть уволено, а решение по этому вопросу должна принять Верховная Рада.

К слову, перед началом брифинга на сайте президента был опубликован соответствующий указ об отстранении Руслана Кравченко от должности.

Другие детали я комментировать не буду,

– сказал Кривонос.

Какова предыстория?

Руслан Кравченко подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, а также лица, которого связывают с руководителем САП Александром Клименко. По словам Кравченко, ранее принять это решение ему якобы мешал Зеленский. Впоследствии стало известно, что сам генеральный прокурор находится за границей.

Президент Украины заявил, что для Кравченко "есть только один путь – увольнение с должности", и призвал народных депутатов поддержать соответствующее решение. В то же время, по данным источников, Кравченко самостоятельно оформил себе пятидневную командировку в Париж для участия в слушаниях парламентской сети ПАСЕ. Соответствующий документ он подписал 13 сентября.

Он заявлял, что у него запланирован ряд встреч и он будет информировать международное сообщество о положении дел с антикоррупционными органами в Украине. Напомним также, что история атак на НАБУ и САП приобрела общественный резонанс летом 2025 года, когда их деятельность пытались ограничить. Тогда независимость антикоррупционных органов отстаивали украинцы на митингах.