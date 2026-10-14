Россия совершила атаку на нефтебазу в Луцке

В ночь на 14 октября российский беспилотник поразил нефтебазу в Луцке. В результате этого возник пожар.

Об этом сообщает секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский.

Что известно об атаке?

В ночь на 14 октября БПЛА попал в нефтебазу в Луцке, в результате чего возник пожар. Пожар начался около 02:00. Спасатели ликвидировали пожар в 04:38.

Пожар удалось ликвидировать менее чем через 3 часа после его возникновения. В городском совете поблагодарили сотрудников ГСЧС за профессиональную работу.

Также жителей Луцка призвали во время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не пренебрегать правилами безопасности.

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Напомним, российские войска в течение ночи 14 октября массированно атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины. Под ударом оказались объекты в пяти областях: Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской.

По словам председателя правления Укрзализныци Александра Перцовского, россияне провели атаку на локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, вокзалы и станции.

Благодаря своевременным мерам безопасности и эвакуации среди пассажиров и железнодорожников удалось избежать погибших и пострадавших. В то же время удары нанесли существенный материальный ущерб, а повреждения энергетической инфраструктуры и ограничения на отдельных направлениях затрудняли движение поездов.