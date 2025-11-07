Под прицелом нефтебазы, склады и не только: ССО показали кадры ударов по объектам врага в Крыму

Недавно под прицел Сил специальных операций попали нефтебазы захватчиков во временно оккупированном Крыму. Воины поделились кадрами поражения объектов врага.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ССО.

Как ССО били по нефтебазам россиян?

Ночью 6 ноября подразделения Сил специальных операций ударили по логистическим объектам агрессора на территории временно оккупированного полуострова Крым.

Дроны ССО попали по нефтебазе "Гвардейская", что вблизи поселка Гвардейск, ТОТ Крым. Указывается, что был уничтожен резервуар РВС-400. В момент удара он был заполнен.

В то же время, в этом же районе, также были поражены 2 поезда с цистернами на сливо-наливной эстакаде. В момент попадания подвижной состав был загружен нефтепродуктами.

Кроме этого, дроны ССО поразили и несколько нефтебаз и складов ГСМ в Симферополе и окрестности, поселка Битумное.

Вследствие этого, были уничтожены объекты резервуарного парка. Произошли многочисленные возгорания.

Силы специальных операций продолжают действовать асимметрично в противодействии военным потугам врага,

– подчеркнули в ССО.

ССО выжигает нефтебазы россиян в оккупированном Крыму: смотрите видео

