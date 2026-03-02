Пылало красиво: дроны ударили по одному из крупнейших нефтяных терминалов России на Черном море
- В ночь на 2 марта дроны атаковали нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске, вызвав пожар.
- Местные власти подтвердили атаку и повреждение жилых домов обломками дронов; Украина не подтвердила свою причастность к удару.
В ночь на 2 марта беспилотники атаковали Новороссийск, после чего возник пожар на территории нефтяного терминала "Шесхарис" в порту на Черном море. Местные власти подтвердили атаку, однако заявили лишь о повреждении домов в результате падения обломков сбитых дронов.
Местные жители сообщали о многочисленных взрывах. Об этом пишет телеграм-канал ASTRA.
Что известно об атаке на нефтяной терминал?
В оперативном штабе Краснодарского края подтвердили атаку дронов, отметив, что обломки сбитых беспилотников повредили несколько жилых домов. О других последствиях официально не сообщалось.
Согласно информации аналитиков поврежден нефтеналивной терминал "Шесхарис" / телеграм-канал ASTRA
По данным анализа фото и видео очевидцев, обнародованного СМИ, целью удара мог быть именно нефтеналивной комплекс "Шесхарис" – один из крупнейших стратегических терминалов России, который обеспечивает прием, хранения и отгрузки нефти на танкеры и играет важную роль в экспортной инфраструктуре юга страны.
Ранее объект уже получал повреждения в результате атаки. Украинская сторона официально не подтверждала удар.
Что еще недавно горело на России?
В ночь на 28 февраля Россия и Крым подверглись атаке дронов, что привело к закрытию аэропорта в Калуге. Российские СМИ утверждают, что ПВО якобы сбило 97 дронов, а Крымский мост был перекрыт для автотранспорта вторую ночь подряд.
Также ночью 28 февраля "обломки" БпЛА подожгли резервуар на НПЗ "Албашнефть" на Кубани, вызвав пожар на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет, пожар ликвидировали до утра, но на НПЗ частично остановили работу из-за риска новых взрывов.
Накануне в Белгороде в результате ракетных ударов повреждена энергетическая инфраструктура, что повлекло перебои со светом, водоснабжением и теплом. Губернатор области сообщил, что о значительных повреждениях объектов энергетики.