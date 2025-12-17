Россияне терроризировали Николаев БпЛА: поврежден жилой сектор
- Российские захватчики обстреляли жилой сектор в Николаеве дроном "Молния", повредив окна многоэтажки, газовую трубу и автобус.
- Информация о пострадавших не поступала; коммунальные и аварийные службы работают на месте для ликвидации последствий.
Российские захватчики обстреляли жилой сектор в Николаеве. Предварительно, враг использовал БпЛА "Молния".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича.
Читайте также Россияне снова пустили "Шахеды" по Украине: где сейчас есть тревога
Какие последствия удара по Николаеву?
Во время воздушной тревоги вечером 17 декабря оккупанты атаковали Николаев, предварительно, дроном "Молния".
Есть повреждения в жилом секторе. В многоэтажке выбиты окна, повреждена газовая труба и припаркованный во дворе автобус,
– говорит мэр города о последствиях.
Информация о пострадавших, к счастью, не поступала. Коммунальные и аварийные службы работают на месте. Оценивают объем работ, чтобы понимать сколько КП привлечь для ликвидации последствий атаки.
Виталий Ким объяснил, что в результате атаки выбиты окна 9-ти этажного жилого дома, поврежден автобус и газовую сеть. Враг атаковал город около 19:20.
Российские обстрелы Украины: что известно?
Напомним, что Россия массированно атаковала Одессу 13 декабря. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что враг применил огромное количество различных средств поражения. В частности были прилеты "Кинжалов", чего не было за все время полномасштабной войны. Фактически россияне ежедневно обстреливают Одесскую область.
По его словам, по состоянию на 17 декабря поставки восстановили для 583 тысячи абонентов. Однако еще 33 тысячи остаются без света. Это чрезвычайная ситуация.
Кроме того, днем 17 декабря оккупанты ударили по Запорожью. В результате атаки разрушены жилые дома и поврежден объект инфраструктуры, в частности учебное заведение.