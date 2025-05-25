"Самое главное, что из-под завалов спасли живого сына": пострадавшие николаевцы вспомнили атаку

В час ночи 25 мая россияне массированно атаковали Николаев "Шахедами". Больше всего пострадал Заводской район города, где разрушены верхние этажи многоэтажки.

Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Николаева Александр Матюшенко, отметив, что среди пострадавших есть парень, которого удалось вытащить из-под завалов. Поисковые работы продолжаются, под завалами может находиться еще одна женщина.

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"Главное, что живы": николаевцы вспомнили ночную атаку

По словам корреспондента, в результате ночной атаки на Николаев повреждены офисные помещения и частные дома, а именно 12, в разных районах города. В одном доме российский дрон полностью разрушил два верхних этажа. Директор департамента ЖКХ Николаева отметил, что оценки разрушений до сих пор продолжаются.

По сообщению Николаевской ОГА, в результате ночной атаки погиб один человек, ранены 5 человек. Среди них – 17-летний парень, которого достали из-под завалов. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Мы остались без дома. Квартиру уничтожили. Ни вещей, ни документов, ни денег. Однако это все мелочи, потому что самое главное, что из-под завалов спасли живого сына,

– сказали родители парня.

По информации ГСЧС, в городе зафиксировано 5 пожаров. Самые масштабные последствия атаки есть в Заводском районе Николаева, где оккупанты попали в пятиэтажку.

"Все черное, все побито, двери и окна вырвало. Слава Богу, что живы", – прокомментировал житель дома.

Матюшенко добавил, что на месте атак развернуты пункты экстренной медицинской помощи, также работают волонтеры, аварийные бригады и представители правоохранительных органов. От ГСЧС работают 45 сотрудников и 9 единиц спецтехники.

Поисково-спасательная операция продолжается. К сожалению, до сих пор нет связи с одной женщиной.