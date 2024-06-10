На Николаевщине ракета попала в нежилое помещение: возник пожар

Российские войска продолжают атаковать территорию Украины. Так, под прицелом врага 10 июня оказалась Николаевская область.

Известно, что в регионе произошел прилет. Глава Николаевской ОВА рассказал детали последствий вражеского удара.

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В Николаевской области – прилет ракеты

Вечером в понедельник, 10 июня, во время воздушной тревоги на в Николаевской области был прилет вражеской ракеты. Об этом сообщил председатель местной ОВА Виталий Ким.

Прилет в области, в нежилое помещение. Есть возгорание травы,

– написал Ким.

Также он добавил, что предварительно – без пострадавших.

Напомним, воздушную тревогу на Николаевщине объявили в 18:27. Тогда Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. Согласно сообщениям ВС, была выпущена скоростная цель в направлении Очакова Николаевской области.

В мониторинговых каналах отмечали, что, вероятно, Россия запускала КР "Искандер-К" или, возможно, КР "Калибр".

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