На Николаевщине ракета попала в нежилое помещение: возник пожар
Источник:Виталий Ким
Российские войска продолжают атаковать территорию Украины. Так, под прицелом врага 10 июня оказалась Николаевская область.
Известно, что в регионе произошел прилет. Глава Николаевской ОВА рассказал детали последствий вражеского удара.
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В Николаевской области – прилет ракеты
Вечером в понедельник, 10 июня, во время воздушной тревоги на в Николаевской области был прилет вражеской ракеты. Об этом сообщил председатель местной ОВА Виталий Ким.
Прилет в области, в нежилое помещение. Есть возгорание травы,
– написал Ким.
Также он добавил, что предварительно – без пострадавших.
Напомним, воздушную тревогу на Николаевщине объявили в 18:27. Тогда Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. Согласно сообщениям ВС, была выпущена скоростная цель в направлении Очакова Николаевской области.
В мониторинговых каналах отмечали, что, вероятно, Россия запускала КР "Искандер-К" или, возможно, КР "Калибр".
В Миргороде раздавались взрывы: что известно
- В Полтавской области 10 июня в 18:13 начал раздаваться сигнал воздушной тревоги. Она была связана с угрозой баллистики. Уже в 18:21 в городе было слышно звук взрыва.
- Через почти 30 минут в мониторинговых каналах писали о скоростной цели в направлении Полтавщины, ориентировочно Миргород. А через минуту стало известно, что в городе прогремел повторный взрыв.
- Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин отметил, что враг снова атаковал область. Согласно предварительной информации пострадал один гражданский человек в Миргородском районе.