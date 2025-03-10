Дроны атаковали российский Новокуйбышевск: под ударом оказался местный НПЗ

Ночь на 10 марта в России снова выдалась неспокойной. Дроны атакуют Новокуйбышевск, где размещен нефтезавод.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Что известно об атаке на Новокуйбышевск

Примерно в половине второго ночи над городом Новокуйбышевск Самарской области прогремело несколько громких взрывов. Как сообщают местные паблики, Силы обороны нацелились на местный НПЗ.

Местные жаловались на звук, характерный для беспилотника, после чего раздался мощный взрыв со стороны местного нефтеперерабатывающего завода. Очевидцы видели яркие вспышки в небе. Российские паблики пишут, якобы один дрон "сбили на подлете". Однако сообщалось о четырех громких звуках, а на территории нефтезавода фиксируют возгорание.

Новокуйбышевский НПЗ сегодня является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов самарской группы ПАО "НК "Роснефть". Его проектная мощность составляет 8,8 миллиона тонн нефти в год.

Предприятие производит более 20 видов товарной продукции, в частности моторные топлива высших экологических стандартов всем видам транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов.

Интересно, что украинские дроны для удара по НПЗ России этой ночью преодолели расстояние минимум в 900 километров.