Первые минуты после обстрела Новомосковска попали на камеру полиции
Источник:Полиция охраны Днепра
Утром 8 января враг ударил по Новомосковску в Днепропетровской области. Российские захватчики совершили массированный ракетный обстрел по небольшому городу.
В результате массированной ракетной атаки по Новомосковску возник пожар. Правоохранители показали первые минуты после обстрела.
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Последствия обстрела Новомосковска
Правоохранители обнародовали видео из своих бодикамер, на котором видны первые минуты после утреннего обстрела города. Полицейские прибыли на место взрыва и совместно с другими службами ликвидировали последствия атаки. На кадрах видно, как они помогают пострадавшим людям и оказывают медицинскую помощь.
Полицейские показали первые минуты атаки на Новомосковск: смотрите видео
Взрывной волной перевернуло проезжавшую мимо маршрутку. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка и авто полицейских.
Что известно о пострадавших в Новомосковске
По состоянию на 8 января было известно, что в Новомосковске из-за ракетного удара 27 пострадавших. Еще 11 человек находятся в медучреждении. Из них четверо – дети.
- Отметим, что 8 января враг снова массированно атаковал Украину, обстреляв Харьковщину, Днепропетровщину, Хмельнитчину и Запорожье.
- Известно о 45 раненых и 5 погибших, 3 которых – жители Хмельницкой области.
- Больше всего ракет враг использовал против восточных регионов, атаковав их баллистикой.