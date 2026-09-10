Уже на следующий день появились спутниковые снимки поврежденных кораблей в Новороссийске. Их опубликовал телеграм-канал Exilenova+.
Какие корабли были атакованы в Новороссийске
Среди поврежденных судов – малый ракетно-артиллерийский корабль проекта 21631 "Буян-М".
Это многоцелевой боевой корабль 3-го ранга. Он является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", которыми враг регулярно обстреливает украинские города.
По имеющейся информации, после полученных повреждений судно полностью вышло из строя.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
"Буян-М" в Новороссийске после прилета / Фото из соцсети
Также был подбит вражеский фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356.
В результате точных ударов на палубной надстройке фрегата возник пожар. Корабль "Адмирал Эссен" – носитель крылатых ракет "Калибр", которые Россия постоянно запускает по гражданским объектам Украины.
"Адмирал Эссен" после атаки / Фото из соцсети
Под удар попал и другой фрегат и носитель "Калибров" – "Адмирал Макаров".
"Адмирал Макаров" снова оказался под ударом / Фото из сети
Отметим, что в ночь на 12 августа украинские силы уже провели атаку на ракетоносцы "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Также тогда был атакован патрульный корабль "Василий Быков".
Ночью был атакован и большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов". Вероятно, он не получил значительных повреждений из-за недолета.
Почти пораженный "Петр Моргунов" / Фото из сети
Напомним, что в ночь на 9 сентября Силы обороны, помимо военных кораблей, нанесли удары по:
- военно-морской базе "Новороссийск" и объектам военной гавани;
- объектам хранения мазута;
- инфраструктуре терминала "Шесхарис";
- зерновому терминалу КСК.