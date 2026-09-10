Появились спутниковые снимки поврежденных в Новороссийске кораблей

В ночь на 9 сентября портовая инфраструктура Новороссийска подверглась массированному удару. В ходе этой атаки были поражены четыре российских военных корабля.

Уже на следующий день появились спутниковые снимки поврежденных кораблей в Новороссийске. Их опубликовал телеграм-канал Exilenova+.

Какие корабли были атакованы в Новороссийске

Среди поврежденных судов – малый ракетно-артиллерийский корабль проекта 21631 "Буян-М".

Это многоцелевой боевой корабль 3-го ранга. Он является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", которыми враг регулярно обстреливает украинские города.

По имеющейся информации, после полученных повреждений судно полностью вышло из строя.

"Буян-М" в Новороссийске после прилета / Фото из соцсети

Также был подбит вражеский фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356.

В результате точных ударов на палубной надстройке фрегата возник пожар. Корабль "Адмирал Эссен" – носитель крылатых ракет "Калибр", которые Россия постоянно запускает по гражданским объектам Украины.

"Адмирал Эссен" после атаки / Фото из соцсети

Под удар попал и другой фрегат и носитель "Калибров" – "Адмирал Макаров".

"Адмирал Макаров" снова оказался под ударом / Фото из сети

Отметим, что в ночь на 12 августа украинские силы уже провели атаку на ракетоносцы "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Также тогда был атакован патрульный корабль "Василий Быков".

Ночью был атакован и большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов". Вероятно, он не получил значительных повреждений из-за недолета.

Почти пораженный "Петр Моргунов" / Фото из сети

Напомним, что в ночь на 9 сентября Силы обороны, помимо военных кораблей, нанесли удары по: