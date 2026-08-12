"Впервые в истории": Зеленский назвал оружие, с помощью которого Украина наносила удары по Новороссийску

Украинские войска провели уникальную масштабную операцию против российского флота в глубоком тылу. В ходе комбинированной атаки удалось поразить сразу несколько ценных военных кораблей и объектов агрессора.

Как сообщил президент Украины на своем официальном телеграм-канале, Силы обороны провели успешную комбинированную операцию против объектов в Новороссийске. Для нанесения удара впервые в истории было слаженно задействовано целое рядо отечественного вооружения.

Именно этим провели атаку на Новороссийск

Для атаки на флот в Новороссийске были применены ракеты "Паляница", "Пекло", "Барс" и "Длинный Нептун", воздушные дроны MICH, Fire Point, "Рамзай", "Сичень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютый", "Довбуш", а также беспилотные морские катера "Сарган" и "Мамай".

Главным результатом спецоперации стало поражение кораблей Черноморского флота России, которые пытались укрыться в бухте Новороссийска.

По проверенным данным, повреждения получили фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", большой десантный корабль, корвет и другие суда. Кроме того, украинское оружие поразило и другие объекты, что обеспечивали финансирование российской агрессии.

Глава государства отметил высокую меткость воинов и поблагодарил разработчиков украинского оружия за ощутимое усиление дальнобойных возможностей.

Вполне справедливо, что Украина отвечает на российскую войну, и именно Россия может и должна эту свою войну завершить. Будем побуждать Россию к миру также и дальнейшим применением наших дальнобойных санкций и санкций средней дальности,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что в ходе военного совещания с участием руководства ВСУ, Минобороны и СБУ уже определены приоритетные задачи на ближайшее время.

Ранее президент отметил, что объект в Новороссийске был последним основным форпостом российского флота в Черном море. В целом массированная атака на город и местный морской порт продолжалась более 9 часов.