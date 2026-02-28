Ночью "обломки" БПЛА подожгли российский НПЗ на Кубани
- Ночью 28 февраля "обломки" БпЛА подожгли резервуар на НПЗ "Албашнефть" на Кубани, вызвав пожар на площади 150 квадратных метров.
- Пострадавших нет, пожар ликвидировали к утру, но на НПЗ частично остановили работу из-за риска новых взрывов.
"Добрые" БПЛА ночью 28 февраля снова атаковали Россию. "Обломки" успешно приземлились НПЗ "Албашнефть" на Кубани.
Об этом пишет Оперативный штаб Краснодарского края.
Что известно о пожаре на Кубанском НПЗ?
Сообщается, что пожар на Кубанском НПЗ охватил один из резервуаров. Горит также прилегающая к нему территория на площади 150 квадратных метров.
Россияне утверждают, что работала "певео", и на объект упали "обломки" беспилотника.
Этот НПЗ расположен в станице Новоминской Каневского района.
Где расположен НПЗ в Новоминской: смотрите на карте
Говорят, что пострадавших якобы нет. На месте работали экстренные и специальные службы. На утро, говорят, пожар ликвидировали.
Из-за риска новых взрывов, НПЗ пришлось частично остановить.
Взрывы в России: последние новости
27 февраля Белгород подвергся ракетным ударам, повреждена энергетическая инфраструктура. Местные и власти сообщали о перебоях со светом, водоснабжением и теплом. Говорят, повреждения объектов энергетики значительные.
25 февраля БпЛА атаковали российский химзавод "Дорогобуж" в Смоленской области. Там изготавливали взрывчатку для атак на Украину. Утверждается, что погибли 7 работник, но реальные потери могут быть больше. Журналист Роман Цимбалюк рассказал 24 Каналу, что Россия просто могла скрыть истинное количество погибших, как это было во время атаки на Воткинский завод.
