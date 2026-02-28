Ночью "обломки" БПЛА подожгли российский НПЗ на Кубани

"Добрые" БПЛА ночью 28 февраля снова атаковали Россию. "Обломки" успешно приземлились НПЗ "Албашнефть" на Кубани.

Об этом пишет Оперативный штаб Краснодарского края.

Что известно о пожаре на Кубанском НПЗ?

Сообщается, что пожар на Кубанском НПЗ охватил один из резервуаров. Горит также прилегающая к нему территория на площади 150 квадратных метров.

Россияне утверждают, что работала "певео", и на объект упали "обломки" беспилотника.

Этот НПЗ расположен в станице Новоминской Каневского района.

Где расположен НПЗ в Новоминской: смотрите на карте



Говорят, что пострадавших якобы нет. На месте работали экстренные и специальные службы. На утро, говорят, пожар ликвидировали.

Из-за риска новых взрывов, НПЗ пришлось частично остановить.

