Россия еще и "помогла" Украине: как удалось атаковать важный НПЗ в Ярославле

Владимир Зеленский подтвердил поражение НПЗ в Ярославле в ночь на 8 мая. По словам президента, это важное предприятие, которое привлечено к финансированию войны.

Военный эксперт Владислав Селезнев отметил 24 Каналу, что этот НПЗ является одним из крупнейших на территории России. От его устойчивой работы зависит время поставки нефтепродуктов для нужд российских оккупантов.

Как Россия "помогла" Украине во время атаки?

Учитывая немалое расстояние от границ с Украиной, враг считал, что мы до него не дотянемся. Но Силы обороны доказали обратное. Понятно, что на территории НПЗ есть разрушения, но нужно время, чтобы оценить их масштаб и сделать прогноз относительно того, сколько времени понадобится врагу, чтобы восстановить устойчивое производство нефтепродуктов.

Но в любом случае, каждый удар по объекту российской экономики – это уменьшение поступлений в бюджет, значительная часть которого направлена на финансирование войны. Поэтому, чем больше таких попаданий будет, тем лучше,

– отметил военный эксперт.

Более того, мы можем вспомнить заявление Президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что значительную часть систем противовоздушной обороны с европейской части России сейчас стянули в район Москвы.

Это создает окно возможностей для украинских Сил обороны по боевой работе по тем военным объектам, инфраструктуре, оборонно-промышленных комплексах, которые сегодня менее тщательно защищают,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Он добавил, что эти атаки важно рассматривать в контексте того, ударит ли Украина 9 мая по параду россиян на Красной площади. Ведь российские военные являются законной целью для Сил обороны. Впрочем, скорее всего, Украина для своих ударов выберет другие важные цели.

"О планах Генштаба мы узнаем только потом, но уже понятно, что мы действуем абсолютно жестко, рационально и справедливо. Потому что если враг подвергнется ударам и ответу - это прежде всего о справедливости, о попытке силой украинского оружия заставить Путина уступить и выйти на дипломатический трек", – подчеркнул военный эксперт.

Обратите внимание! После атаки 8 мая в России цинично заявили, что якобы Украина нарушает "перемирие". Впрочем оккупанты почему-то не вспомнили о десятках обстрелов и штурмов, которые провели сами. Вражеское минобороны сообщило, что Украина "сорвала перемирие" и пригрозили "зеркальными ударами".

Понятно, что Генеральный штаб и военное руководство имеет перечень первоочередных целей. Это закрытая информация, но очевидно, что для Украины важным является поражение военных баз, арсеналов, складов, логистических центров.

Объекты военной инфраструктуры, российской нефтеперерабатывающей промышленности, магистрали, сети, которые связаны с российской энергетикой, Все это является законными целями, потому что все они касаются вражеской агрессии против Украины.

