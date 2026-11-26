В ночь на 26 ноября дальнобойные беспилотники вновь провели атаку на нефтеперерабатывающий завод "Славянск-ЭКО" в Краснодарском крае России. Под ударом оказались ключевые производственные мощности предприятия.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

Что известно об атаке?

Атака произошла в ночь на 26 ноября. Украинские дальнобойные дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славянск-ЭКО", расположенному в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края России.

В результате атаки были повреждены важные объекты производственной инфраструктуры. В частности, под ударом оказались резервуарный парк и транспортные трубопроводы. На предприятии возник пожар.

Важно знать! Славянский нефтеперерабатывающий завод (ООО "Славянск ЭКО") – одно из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий на юге России. Мощность переработки составляет около 5,2 миллиона тонн нефти в год. НПЗ производит автомобильные бензины, нефть, мазут, вакуумный газойл и авиационный керосин. Завод активно участвует в обеспечении потребностей армии страны-агрессора.

Новая атака пришлась на период восстановления завода после предыдущих поражений – теперь российской военной машине придется терять время и сбиваться с темпов в своих преступных планах,

– подчеркнули в ГУР.

Напомним, 13 сентября 2026 года украинские военные нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славянск-ЭКО". В результате атаки была повреждена ключевая установка по переработке нефти и резервуары для ее хранения. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, дым и зарево от которого были видны за десятки километров.

Также украинским военным в тот день удалось нанести удар по НПЗ "Танеко" в Нижнекамске, Татарстан. Зафиксировано возгорание одного из резервуаров.