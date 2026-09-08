Воздушная тревога для Саратовской области была объявлена около 03:00.

Каковы последствия атаки на Саратовскую область?

Через час губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки "имеются повреждения гражданской инфраструктуры", а также пострадавшие.

По данным телеграм-канала Supernova+ и издания Astra, в Саратове целью беспилотников стал НПЗ. Вероятно, на территории завода вспыхнул пожар.

В Саратове атакован НПЗ / Фото Supernova+

Саратовский НПЗ – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России, основанное еще в 1934 году. Под управление российской государственной нефтяной компании "Роснефть" завод перешел в 2013 году. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 миллиона тонн.

Дроны провели атаку на НПЗ в Саратове / Фото Exilenova+

Дроны проводят атаку в Саратове: смотрите видео

Что-то загорелось в Саратове: смотрите видео

Дрон пролетает над Саратовской областью: смотрите видео

В Саратове была беспокойная ночь: смотрите видео

Также беспокойно ночью было и в Энгельсе. Местные жители публикуют кадры взрывов в городе.

Дроны провели атаку на Энгельс: смотрите видео

Что происходило в Энгельсе: смотрите видео

Накануне президент Зеленский рассказал о поражении трех НПЗ – в Рязанской и Пермской областях и Татарстане, а также объекта хранения и запуска ударных дронов в Курской области.