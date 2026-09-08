Под ударом оказался НПЗ: дроны атаковали Саратов и Энгельс
Ночью дроны атаковали Саратовскую область России. Местные жители сообщали о взрывах в Саратове и Энгельсе.
Воздушная тревога для Саратовской области была объявлена около 03:00.
Каковы последствия атаки на Саратовскую область?
Через час губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки "имеются повреждения гражданской инфраструктуры", а также пострадавшие.
По данным телеграм-канала Supernova+ и издания Astra, в Саратове целью беспилотников стал НПЗ. Вероятно, на территории завода вспыхнул пожар.
В Саратове атакован НПЗ / Фото Supernova+
Саратовский НПЗ – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России, основанное еще в 1934 году. Под управление российской государственной нефтяной компании "Роснефть" завод перешел в 2013 году. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 миллиона тонн.
Дроны провели атаку на НПЗ в Саратове / Фото Exilenova+
Дроны проводят атаку в Саратове: смотрите видео
Что-то загорелось в Саратове: смотрите видео
Дрон пролетает над Саратовской областью: смотрите видео
В Саратове была беспокойная ночь: смотрите видео
Также беспокойно ночью было и в Энгельсе. Местные жители публикуют кадры взрывов в городе.
Дроны провели атаку на Энгельс: смотрите видео
Что происходило в Энгельсе: смотрите видео
Накануне президент Зеленский рассказал о поражении трех НПЗ – в Рязанской и Пермской областях и Татарстане, а также объекта хранения и запуска ударных дронов в Курской области.