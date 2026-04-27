Уничтожено 24 и повреждено еще 4 резервуара: Генштаб уточнил результаты ударов по НПЗ в Туапсе
- После атаки на НПЗ в Ярославле 26 апреля, подтверждено поражение установки вакуумной перегонки нефти.
- На Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе уничтожено 24 резервуара, еще четыре повреждены во время удара 20 апреля.
Силы обороны Украины уточнили последствия ударов по НПЗ в Ярославле и Туапсе в апреле. Объекты получили существенные повреждения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Какие последствия атак на НПЗ в Ярославле и Туапсе?
По обновленным данным, после атаки 26 апреля на НПЗ в Ярославле подтверждено поражение установки вакуумной перегонки нефти – одного из ключевых элементов производственного процесса.
Также установлены последствия удара по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу, который состоялся 20 апреля. Уничтожено 24 резервуара, еще четыре получили повреждения.
Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заметил 24 Каналу, что из-за войны в Иране, блокаду Ормузского пролива, высокие цены на нефть для россиян открылось окно возможностей, но Украина этому препятствует. Оккупанты задействовали резервную трубу в Туапсе, но Украина и этому помешала.
Что известно об атаке на НПЗ в Туапсе?
Ночью 20 апреля украинские БпЛА ударили по НПЗ в Туапсе. Удар по нефтеперерабатывающему заводу произошел, когда пожар после предыдущего еще не ликвидировали. Было попадание в резервуарный парк.
НПЗ в Туапсе остановил работу на неопределенный срок. Официально об этом не говорили, но так утверждают источники Reuters.
После удара местные стали жаловаться на ухудшение погодных условий – с неба шел дождь из нефти.
Дым от пожара в Туапсе распространился на расстояние более 300 километров до города Ставрополь.