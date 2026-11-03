Россия повторно атаковала энергообъект ДТЭК в Одесской области: есть значительные разрушения

В ночь на 3 ноября российские войска снова атаковали на энергетические и гражданские объекты на юге Одесской области. Серьезные повреждения получил объект ДТЭК "Одесские электросети", из-за разрушения энергооборудования возникли перебои с электроснабжением.

Об этом сообщили в Одесской областной государственной администрации.

Что известно об атаке?

В полночь 3 ноября российские войска нанесли повторный удар по энергетическому объекту ДТЭК на юге Одесской области. Объект получил значительные повреждения.

Объект ДТЭК снова под ударом / Одесская ОГА

Повреждения энергооборудования привели к перебоям с электроснабжением. Восстановление разрушенного оборудования потребует времени.

Энергетики приступили к работам сразу же, как только это стало безопасно. Специалисты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

В компании отметили, что за последние два месяца этот объект ДТЭК неоднократно попадал под российские обстрелы.

Помимо энергетической инфраструктуры, повреждения получили административные здания, складские помещения и производственные цеха предприятия пищевой промышленности. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Напомним, российские войска в ночь на 3 ноября нанесли удар по энергетической инфраструктуре Житомирской области. В результате массированной комбинированной атаки без электроснабжения остались около 130 населенных пунктов. Всего Отключение электроэнергии затронуло более 180 тысяч потребителей.

По словам главы Житомирской ОГА Виталия Бунечка, целью россиян была критическая инфраструктура региона. В результате атаки никто не погиб и не пострадал. Сейчас аварийные бригады и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела. Специалисты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение во всех населенных пунктах области.