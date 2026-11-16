Россия совершила атаку на энергетические объекты ДТЭК в Одесской области: без света остались более 52 тысячи семей

Утром 16 ноября российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. Под атакой оказались объекты ДТЭК на севере региона. В результате атаки без электроснабжения остались 52,2 тысячи семей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Что на данный момент известно о последствиях обстрела?

В результате обстрела повреждения получили не только энергетические мощности компании, но и производственная площадка. В частности, в здании выбило окна, повреждены потолки и двери.

В настоящее время специалисты ДТЭК работают над ликвидацией последствий российского удара. Энергетики восстанавливают поврежденное оборудование, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение обесточенных потребителей.

Битва за свет продолжается!

– пишут в ДТЭК.

Последствия обстрела / Фото с телеграм-канала ДТЭК

Напомним, российские войска уже неоднократно атаковали энергетические объекты ДТЭК в Одесской области. В частности, 14 ноября в результате российского удара почти 50 тысяч семей в регионе остались без электроэнергии. Поврежденный объект уже подвергался российским атакам ранее, а энергетикам потребовалось время для восстановления его работы.