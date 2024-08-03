Незадолго до двух ночи в Одесской области прогремели взрывы. Оказалось, противник ударил по области снарядами, выпущенными из акватории Черного моря.

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Ракетный удар по Одесской области

Обычно из района оккупированного Крыма оккупанты чаще всего запускают баллистику или управляемые крылатые ракеты. Впрочем, этот раз россияне применили две противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Х-31П – ракета противорадиолокационная и предназначена для уничтожения радиолокационных средств и противовоздушной обороны. Враг обычно использует ее для охоты на украинские радары и системы ПВО.