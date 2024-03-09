Однако вражеская цель попала в поле и не смогла выполнить поставленную задачу. Что противник хотел найти – рассказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

Важно Ждать ли украинцам ракетных атак: Братчук оценил уровень опасности с моря

Несколько целей

Братчук рассказал, что россияне провели точечную атаку с самолета тактической авиации, который находился в Черном море. Судно "традиционно" выпустило противорадиолокационную ракету Х-31П.

Она имеет целью найти и уничтожить именно нашу радиолокацию, а также провести разведку наших систем противовоздушной обороны,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии Юг.

Противник часто использует как Х-31, так и Х-59, чтобы украинская ПВО среагировала, отразила атаку и уничтожила ракету. Затем опять-таки происходит определенная доразведка со стороны врага.

Интересно! Х-31 – советская тактическая управляемая ракета класса "воздух – земля" средней дальности. Она имеет несколько вариантов: противокорабельная – ракета Х-31А. Предназначена для вооружения самолетов фронтовой авиации, может применяться в любое время суток при любых погодных условиях;

противорадиолокационный – ракета Х-31П. Предназначена для уничтожения радиолокационных средств противника;

Х-31ПД – модификация Х-31П, но здесь увеличена дальность пуска и мощность боевой части.

Почему враг пассивнее использует "Шахеды"

По словам Братчука, россияне взяли оперативную паузу в применении "Шахедов". Вероятно, враг сейчас накапливает запасы дронов-камикадзе, потому что использовал довольно много БПЛА, пытаясь нанести удары по Одесской области. Подавляющее большинство которых украинским военным удалось уничтожить. Хотя, к сожалению, случались попадания, которые принесли много горя от конца февраля до начала марта.

Также, возможно, идет разведка соответствующих объектов, хотя террористическая направленность этих атак очевидна. Враг запускает "Шахеды" по запутанным маршрутам и использует в качестве прикрытия жилые массивы Одессы, пытаясь ударить именно по густонаселенным районам города и его окрестностям,

– отметил Сергей Братчук.

Последние "шахедные" и ракетные удары по Одесской области