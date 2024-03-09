Ракетная угроза станет меньше, когда эти ракетоносители наконец пойдут на дно. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что подводные лодки могут делать пуски прямо из бухт, в которых находятся, собственно и из Новороссийска.

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По состоянию на вечер 9 марта на боевом дежурстве в Черном море нет ни одного российского ракетоносителя. Кроме того, уже четвертые сутки подряд враг не выводит на дежурство и боевые корабли.

Один вражеский корабль из черноморского флота находится в Азовском море, которое Россия опрометчиво назвала "своим внутренним морем". Соответственно будет и наша реакция по Азовскому морю, но об этом немножко дальше – после соответствующих действий Сил обороны. Поэтому сейчас враг находится в порту Новороссийска, но это не значит, что он там в полной безопасности,

– подчеркнул Братчук.

Война в Черном море продолжается, но инициатива за Силами обороны Украины. Учитывая наши успешные действия, враг также пытается адаптироваться, планировать и выискивает тактику.

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