Ракетна загроза стане менше, коли ці ракетоносії нарешті підуть на дно. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що підводні човни можуть робити пуски прямо з бухт, у яких перебувають, власне і з Новоросійська.

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Росія заховала кораблі, але це не допоможе

Станом на вечір 9 березня на бойовому чергуванні у Чорному морі немає жодного російського ракетоносія. Крім того, вже четверту добу поспіль ворог не виводить на чергування й бойові кораблі.

Один ворожий корабель з чорноморського флоту перебуває в Азовському морі, яке Росія необачливо назвала "своїм внутрішнім морем". Відповідно буде і наша реакція по Азовському морю, але про це трошки далі – після відповідних дій Сил оборони. Тому зараз ворог перебуває у порту Новоросійська, але це не означає, що він там у повній безпеці,

– підкреслив Братчук.

Війна у Чорному морі продовжується, але ініціатива за Силами оборони України. З огляду на наші успішні дії, ворог також намагається адаптуватися, планувати та вишукає тактику.

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