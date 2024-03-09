Утім, ворожа ціль влучила у поле та не змогла виконати поставлене завдання. Що противник хотів знайти – розповів 24 Каналу речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

Важливо Чи чекати українцям на ракетні атаки: Братчук оцінив рівень небезпеки з моря

Кілька цілей

Братчук розповів, що росіяни провели точкову атаку з літака тактичної авіації, який перебував у Чорному морі. Судно "традиційно" випустило протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Вона має на меті знайти та знищити саме нашу радіолокацію, а також провести розвідку наших систем протиповітряної оборони,

– наголосив речник Української добровольчої армії Південь.

Противник часто використовує як Х-31, так і Х-59, щоб українська ППО зреагувала, відбила атаку та знищила ракету. Потім знову-таки відбувається певна дорозвідка з боку ворога.

Цікаво! Х-31 – радянська тактична керована ракета класу "повітря – земля" середньої дальності. Вона має кілька варіантів: протикорабельний – ракета Х-31А. Призначена для озброєння літаків фронтової авіації, може застосовуватися у будь-який час доби за будь-яких погодних умов;

протирадіолокаційний – ракета Х-31П. Призначена для знищення радіолокаційних засобів противника;

Х-31ПД – модифікація Х-31П, але тут збільшена дальність пуску та потужність бойової частини.

Чому ворог пасивніше використовує "Шахеди"

За словами Братчука, росіяни взяли оперативну паузу у застосуванні "Шахедів". Імовірно, ворог зараз накопичує запаси дронів-камікадзе, тому що використав доволі багато БпЛА, намагаючись завдати ударів по Одеській області. Переважну більшість яких українським військовим вдалося знищити. Хоча, на жаль, траплялися влучання, які принесли багато горя від кінця лютого до початку березня.

Також, можливо, йде розвідка відповідних об'єктів, хоча терористична спрямованість цих атак очевидна. Ворог запускає "Шахеди" по заплутаних маршрутах та використовує як прикриття житлові масиви Одеси, намагаючись ударити саме по густонаселених районах міста та його околицях,

– зазначив Сергій Братчук.

Останні "шахедні" та ракетні удари по Одеській області