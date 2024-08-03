Незадовго до другої ночі на Одещині пролунали вибухи. Виявилося, противник вдарив по області снарядами, випущеними з акваторії Чорного моря.

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Ракетний удар по Одеській області

Зазвичай з району окупованого Криму окупанти найчастіше запускають балістику або керовані крилаті ракети. Втім, цього разу росіяни застосували дві протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Х-31П – ракета протирадіолокаційна і призначена для знищення радіолокаційних засобів та протиповітряної оборони. Ворог зазвичай використовує її для полювання на українські радари та системи ППО.