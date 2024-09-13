Воздушную тревогу в Одесской области объявили ориентировочно в 1:38. Отбоя еще не было по состоянию на 3:00 13 сентября.
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Какая ситуация в Одесской области
Воздушные силы ВСУ сообщили, что по состоянию на:
- 1:30 – "Шахеды" из Черного моря на юг Одесской области;
- 1,56 – несколько групп "Шахедов" с Черного моря приближаются к Одесской области;
- 2:19 – несколько групп вражеских ударных БпЛА в Одесскую область.
По состоянию на 2:38 13 сентября мониторы предупреждали, что:
- 4 БПЛА проходят мимо Одессы с запада, курс северный;
- 5 БпЛА мимо Одессы с моря;
- 1 БпЛА к северу от Одессы;
- 2 БпЛА к северу от Южного;
- 2 БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
СМИ сообщили о первых взрывах в Одессе ориентировочно в 2:41 13 сентября.
Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!
– заявил глава Одесской ОВА.
Олег Кипер не рассказал деталей об атаке россиян, однако мониторинговые телеграм-каналы написали, что только на Одессу летело еще 10 дронов.
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Власти всегда призывали людей находиться в укрытиях во время опасности.
По состоянию на 2:48 13 сентября мониторы заметили, что:
- Одессу прошло 4 БпЛА. Еще 4 – из акватории Черного моря будут проходить город насквозь;
- 4 дрона – к северу от Одессы, курс северный;
- еще 4 – в направлении Одессы;
- 1 БпЛА в направлении Южное/Рыбаковка.
По состоянию на 2:58 13 сентября оставалось 4 дрона в пределах и на подлете к Одессе. Ближе к 3:00 телеграм-каналы писали, что в Одесской области, вероятно, слышали взрывы.
По состоянию на 3:09 мониторы написали, что Одесская область отразила вражескую атаку. Продолжалась доразведка.
Подробнее о том, где и как вражеские дроны летают над Украиной – читайте по ссылке.