Повітряну тривогу на Одещині оголосили орієнтовно о 1:38. Відбою ще не було станом на 3:00 13 вересня.

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Яка ситуація на Одещині

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що станом на:

1:30 – "Шахеди" з Чорного моря на південь Одещини;

1,56 – декілька груп "Шахедів" з Чорного моря наближаються до Одещини;

2:19 – декілька груп ворожих ударних БпЛА на Одещину.

Станом на 2:38 13 вересня монітори попереджали, що:

4 БпЛА повз Одесу із заходу, курс північний;

5 БпЛА повз Одесу з моря;

1 БпЛА на північ від Одеси;

2 БпЛА на північ від Южне;

2 БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

ЗМІ повідомили про перші вибухи в Одесі орієнтовно о 2:41 13 вересня.

Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!

– заявив глава Одеської ОВА.

Олег Кіпер не розповів деталей про атаку росіян, проте моніторингові телеграм-канали написали, що тільки на Одесу летіло ще 10 дронів.

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Влада завжди закликала людей перебувати в укриттях під час небезпеки.

Станом на 2:48 13 вересня монітори зауважили, що:

Одесу пройшло 4 БпЛА. Ще 4 – з акваторії Чорного моря будуть проходити місто наскрізь;

4 дрони – на північ від Одеси, курс північний;

ще 4 – у напрямку Одеси;

1 БпЛА у напрямку Южне/Рибаківка.

Станом на 2:58 13 вересня залишалось 4 дрони в межах та на підльоті до Одеси. Ближче до 3:00 телеграм-канали писали, що на Одещині, ймовірно, чули вибухи.

Станом на 3:09 монітори написали, що Одещина відбила ворожу атаку. Тривала дорозвідка.

Детальніше про те, де та як ворожі дрони літають над Україною – читайте за посиланням.