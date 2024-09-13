Повітряну тривогу на Одещині оголосили орієнтовно о 1:38. Відбою ще не було станом на 3:00 13 вересня.
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Яка ситуація на Одещині
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що станом на:
- 1:30 – "Шахеди" з Чорного моря на південь Одещини;
- 1,56 – декілька груп "Шахедів" з Чорного моря наближаються до Одещини;
- 2:19 – декілька груп ворожих ударних БпЛА на Одещину.
Станом на 2:38 13 вересня монітори попереджали, що:
- 4 БпЛА повз Одесу із заходу, курс північний;
- 5 БпЛА повз Одесу з моря;
- 1 БпЛА на північ від Одеси;
- 2 БпЛА на північ від Южне;
- 2 БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
ЗМІ повідомили про перші вибухи в Одесі орієнтовно о 2:41 13 вересня.
Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!
– заявив глава Одеської ОВА.
Олег Кіпер не розповів деталей про атаку росіян, проте моніторингові телеграм-канали написали, що тільки на Одесу летіло ще 10 дронів.
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Влада завжди закликала людей перебувати в укриттях під час небезпеки.
Станом на 2:48 13 вересня монітори зауважили, що:
- Одесу пройшло 4 БпЛА. Ще 4 – з акваторії Чорного моря будуть проходити місто наскрізь;
- 4 дрони – на північ від Одеси, курс північний;
- ще 4 – у напрямку Одеси;
- 1 БпЛА у напрямку Южне/Рибаківка.
Станом на 2:58 13 вересня залишалось 4 дрони в межах та на підльоті до Одеси. Ближче до 3:00 телеграм-канали писали, що на Одещині, ймовірно, чули вибухи.
Станом на 3:09 монітори написали, що Одещина відбила ворожу атаку. Тривала дорозвідка.
Детальніше про те, де та як ворожі дрони літають над Україною – читайте за посиланням.