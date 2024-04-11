Известно, что есть повреждения критической инфраструктуры в нескольких областях. Вспыхнул пожар на энергообъекте и в Одесской области.
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В Одесской области вспыхнул пожар
В Силах обороны Юга сообщили, что во время массированной атаки 11 апреля россияне в очередной раз били по энергетической инфраструктуре. Украинские защитники в течение нескольких часов отражали вражескую атаку. К сожалению, падения обломков дронов-камикадзе вызвали разрушения.
Так, в Одесской области обломки "Шахедов" вызвали пожар на энергетическом объекте. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.
В Одесской ОВА добавили, силы ПВО уничтожили 7 беспилотников над Одесской областью. В результате вражеской атаки в регионе никто не пострадал. Также в Одесской области пока нет отключенных от электроэнергии абонентов.
Оккупанты массированно атаковали Украину
- Враг 11 апреля в очередной раз массированно атаковал территорию Украины. Оккупанты повторили тактику прошлых атак, запустив сначала дроны-камикадзе типа "Шахед", а затем – ракеты различных типов. Боевая работа продолжалась в течение нескольких часов, силы ПВО еще не закончили сбивать ударные беспилотники, как в воздушном пространстве Украины появились вражеские ракеты.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что всего враг запустил по территории Украины 40 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО провели мощную боевую работу и уничтожили 37 ударных беспилотников.
- Под ударом врага в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура. В частности известно о повреждениях в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Кроме того, в ДТЭК сообщили, что во время ночной атаки были повреждены две теплоэлектростанции – серьезно повреждено оборудование предприятий.
- Известно, что враг атаковал территорию Украины ракетами различных типов. Так, со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС российские военные запустили крылатые ракеты Х-101/555/55. Также западные области враг пытался атаковать аэробаллистическими ракетами типа "Кинжал".
- В очередной раз враг массированно атаковал Харьков. Там оккупанты нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре города Харьков и области. Сейчас фиксируются перебои с электроснабжением.