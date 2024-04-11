Известно, что есть повреждения критической инфраструктуры в нескольких областях. Вспыхнул пожар на энергообъекте и в Одесской области.

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В Одесской области вспыхнул пожар

В Силах обороны Юга сообщили, что во время массированной атаки 11 апреля россияне в очередной раз били по энергетической инфраструктуре. Украинские защитники в течение нескольких часов отражали вражескую атаку. К сожалению, падения обломков дронов-камикадзе вызвали разрушения.

Так, в Одесской области обломки "Шахедов" вызвали пожар на энергетическом объекте. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.

В Одесской ОВА добавили, силы ПВО уничтожили 7 беспилотников над Одесской областью. В результате вражеской атаки в регионе никто не пострадал. Также в Одесской области пока нет отключенных от электроэнергии абонентов.

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Оккупанты массированно атаковали Украину