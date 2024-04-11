Відомо, що є пошкодження критичної інфраструктури у кількох областях. Спалахнула пожежа на енергооб'єкті й в Одеській області.
До теми На Півдні є влучання: окупанти атакували об’єкти енергетики
На Одещині спалахнула пожежа
В Силах оборони Півдня повідомили, що під час масованої атаки 11 квітня росіяни вкотре били по енергетичній інфраструктурі. Українські захисники протягом кількох годин відбивали ворожу атаку. На жаль, падіння уламків дронів-камікадзе спричинили руйнування.
Так, в Одеській області уламки "Шахедів" спричинили пожежу на енергетичному об'єкті. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, ніхто не постраждав.
В Одеській ОВА додали, сили ППО знищили 7 безпілотників над Одещиною. Унаслідок ворожої атаки в регіоні ніхто не постраждав. Також в Одеській області наразі немає відключених від електроенергії абонентів.
Окупанти масовано атакували Україну
- Ворог 11 квітня вкотре масовано атакував територію України. Окупанти повторили тактику минулих атак, запустивши спочатку дрони-камікадзе типу "Шахед", а потім – ракети різних типів. Бойова робота тривала протягом кількох годин, сили ППО ще не закінчили збивати ударні безпілотники, як в повітряному просторі України з'явилися ворожі ракети.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що усього ворог запустив по території України 40 дронів-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО провели потужну бойову роботу й знищили 37 ударних безпілотників.
- Під ударом ворога вкотре опинилася енергетична інфраструктура. Зокрема відомо про пошкодження у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. Окрім того, у ДТЕК повідомили, що під час нічної атаки було пошкоджено дві теплоелектростанції – серйозно пошкоджено обладнання підприємств.
- Відомо, що ворог атакував територію України ракетами різних типів. Так, зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС російські військові запустили крилаті ракети Х-101/555/55. Також західні області ворог намагався атакувати аеробалістичними ракетами типу "Кинджал".
- Вкотре ворог масовано атакував Харків. Там окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області. Наразі фіксуються перебої з електропостачанням.