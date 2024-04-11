Відомо, що є пошкодження критичної інфраструктури у кількох областях. Спалахнула пожежа на енергооб'єкті й в Одеській області.

До теми На Півдні є влучання: окупанти атакували об’єкти енергетики

На Одещині спалахнула пожежа

В Силах оборони Півдня повідомили, що під час масованої атаки 11 квітня росіяни вкотре били по енергетичній інфраструктурі. Українські захисники протягом кількох годин відбивали ворожу атаку. На жаль, падіння уламків дронів-камікадзе спричинили руйнування.

Так, в Одеській області уламки "Шахедів" спричинили пожежу на енергетичному об'єкті. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, ніхто не постраждав.

В Одеській ОВА додали, сили ППО знищили 7 безпілотників над Одещиною. Унаслідок ворожої атаки в регіоні ніхто не постраждав. Також в Одеській області наразі немає відключених від електроенергії абонентів.

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Окупанти масовано атакували Україну