Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что враг для ударов по Одессе использовал ракеты большой мощности "Оникс", Х-22. Из 5 типов ракет 3 типа были запущены с территории Крыма.

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Будет ответ

Учитывая вчерашний "хлопок" на железнодорожной станции "Элеваторная" в Октябрьском на временно оккупированном полуострове, можно отметить, что россияне получат ответ за свои обстрелы Одессы.

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"Обязательно произойдет обратный ответ. Тем более, что плотность военных объектов на территории Крыма позволяют уничтожать именно их. И они являются приоритетом для Вооруженных Сил Украины. Ведь именно Крым является огромным хабом для оккупационных войск, которые ведут бои с нашими силами на Запорожском и Восточных направлениях", –подчеркнул Спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

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Хотят оттеснить от Черного моря

Враг не зря целенаправленно бьет, в том числе, и по портовой инфраструктуре Одессы. Его цель – оттеснить Украину от Черного моря. Это ему не удалось сделать на суше и с использованием десанта, поэтому, разрушая нашу инфраструктуру, оккупанты хотят фактически "закрыть" нам Черное море и не дать возможность участвовать в зерновом соглашении.

Также этой ночью оккупанты нанесли удары по историческому центру Одессы. Попадание произошло по Спасо-Преображенскому собору, который получил значительные разрушения. Пострадал Дом учёных. А также повреждения имеют жилые дома. 2 человека были деблокированы из-под завалов.

"Одесситы вместе с коммунальными службами сейчас убирают исторический центр города от обломков. Надеюсь, что та холодная ненависть, которая у них есть, будет реализована в уборке и в донаты для ВСУ", – подчеркнул Сергей Братчук.

Важно! Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на масштабный обстрел Одессы 23 июля. Он назвал действия оккупантов "неприкрытым террором мирного города". Ермак отметил, что необходимо лишить врага возможностей бить по гражданских и инфраструктуре. Для этого он призвал партнеров Украины предоставить нам больше систем ПРО и ракеты ATACMS.

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