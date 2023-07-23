Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що ворог для ударів по Одесі використовував ракети великої потужності – "Онікс", Х-22. З 5 типів ракет 3 типи було запущено з території Криму.

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Буде відповідь

З огляду на вчорашню "бавовну" на залізничної станції "Елеваторна" в Октябрському на тимчасово окупованому півострові, можна зазначити, що росіяни отримають у відповідь за свої обстріли Одеси.

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"Обов'язково відбудеться зворотня відповідь. Тим більш, що щільність військових об'єктів на території Криму дозволяють нищити саме їх. І вони є пріоритетом для Збройних Сил України. Адже саме Крим є величезним хабом для окупаційних військ, які ведуть бої з нашим силами на Запорізькому та на Східних напрямках", – наголосив Речник Української добровольчої армії "Південь".

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Хочуть відтіснити від Чорного моря

Ворог не дарма цілеспрямовано б'є зокрема й по портовій інфраструктурі Одеси. Його мета – відтіснити Україну від Чорного моря. Це йому не вдалося зробити через суходоли та використання десанту, тому через руйнування нашої інфраструктури окупанти хочуть фактично "зачинити" нам Чорне море і не дати можливість брати участь у зерновій угоді.

Також цієї ночі окупанти завдали ударів по історичному центру Одеси. Влучання відбулося по Спасо-Преображенському собору, яки зазнав значних руйнувань. Постраждав Будинок вчених. А також пошкодження мають житлові будинки. Також 2 людей деблоковано з-під завалів.

"Одесити разом з комунальними службами зараз прибирають історичний центр міста від уламків. Сподіваюсь, що та холодна ненависть, яка в них є, буде реалізована в тому прибиранні та в донати для ЗСУ", – підкреслив Сергій Братчук.

Важливо! Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на масштабний обстріл Одеси 23 липня. Він назвав дії окупантів "неприхованим терором мирного міста". Єрмак зазначив, що маємо позбавити ворога можливостей бити по цивільних та інфраструктурі. А для цього він закликав партнерів України надати нам більше систем ПРО та ракети ATACMS.

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