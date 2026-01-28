Укр Рус
28 января, 13:48
Женщина ехала показать новорожденного ребенка мужу, – военный об ударе "Шахедами" по поезду

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Вражеские войска 27 января ударили по поезду "Барвенково – Львов – Чоп" на Харьковщине.
  • Военный "Омар" помог эвакуировать пассажиров, в частности женщину с новорожденным, которая ехала показать ребенка мужу в Барвенково.

Вражеские войска 27 января попали в поезд "Барвенково –Львов –Чоп" на Харьковщине. Одна из пассажирок ехала показать новорожденного малыша мужу.

Об этом в эфире телемарафона рассказал боец 93 бригады "Холодный яр" под псевдонимом "Омар". Именно он помогал пассажирам эвакуироваться из поезда.

Что известно о пассажирке и ее ребенке?

По словам военного, в поезде находились преимущественно женщины, многие из них – дамы пожилого возраста. В то же время сам военный попал в вагон случайно, ведь его транспорт сломался.

Также среди пассажиров были и другие военнослужащие, которые возвращались после ранений, были и женщины, которые ехали к своим любимым.

Одной из них была девушка с малышом, которая находилась в крайнем вагоне.

Она ехала показать своего новорожденного ребенка отцу, который ждал в Барвенково,
– рассказал военный.

"Омар" поделился историей о том, как спасали женщину. "Делали то, что имели", – отметил военный.

Так, женщину с ребенком вывели из поезда, провели к дороге, где останавливались люди, что проезжали. Они и помогли женщине добраться до Барвенково.

Что еще известно об атаке россиян на поезд?

  • 27 января российские войска атаковали пассажирский поезд сообщением "Барвенково – Львов – Чоп" тремя ударными дронами типа "Шахед" вблизи Барвенковской общины на Харьковщине. Попадания пришлись, в частности на пассажирский вагон, что повлекло пожар.

  • В момент атаки в поезде находилось около 291 пассажира, среди них – гражданские и военные, которые возвращались из отпусков.

  • По данным президента Владимира Зеленского, в пораженном вагоне находились 18 человек. В результате атаки погибли четверо, еще двое получили ранения. Несмотря на обстрел, на утро 28 января 10 уцелевших вагонов поезда возобновили движение со 147 пассажирами обратного рейса.

  • Со своей стороны советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что поезд атаковали "Шахеды", усовершенствованные для онлайн-управления через радиомодем МЭШ.