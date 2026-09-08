Оккупанты провели прицельную атаку на пассажирский поезд "Днепр" – "Запорожье"

8 сентября российские оккупанты провели прицельную атаку на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Днепр – Запорожье. Поезд был своевременно остановлен после обнаружения угрозы, а пассажиры были эвакуированы в мобильное укрытие.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Что известно о атаке на поезд?

Враг атаковал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Днепр – Запорожье. Угрозу удалось своевременно обнаружить, поэтому поезд остановили, а пассажиров эвакуировали из вагонов.

Рядом с местом остановки было оборудовано мобильное укрытие, куда людей переместили во время опасности. По предварительной информации, в результате атаки было зафиксировано прицельное попадание по региональному поезду.

Прицельное попадание по поезду "Днепр – Запорожье": смотрите видео

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Связь с одной из проводниц поезда отсутствует. По свидетельствам очевидцев, женщина могла вернуться в вагоны уже после начала эвакуации и объявления повышенной опасности. Ее местонахождение в настоящее время устанавливается.

Для оперативной эвакуации пассажиров организуется помощь совместно с Днепропетровской областной военной администрацией. Дальнейшая информация о последствиях атаки и состоянии проводницы уточняется.

Напомним, 8 сентября враг совершил атаку на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Киев – Сумы. "Шахеды" нанесли по нему два прицельных удара, однако железнодорожники вовремя обнаружили угрозу и остановили поезд на промежуточной станции.

В составе находились 90 пассажиров, а также поездная и локомотивная бригады. Всех людей оперативно эвакуировали в безопасное место еще до момента попаданий. Благодаря этому в результате атаки никто не пострадал.

Для пассажиров, направлявшихся в Сумы, оперативно организовали автобусы в сотрудничестве с Сумской ОГА. В Укрзализныце подчеркнули, что преднамеренные удары по гражданским поездам являются военным преступлением.

Несмотря на российские атаки, железнодорожники продолжают обеспечивать сообщение с прифронтовыми и опасными регионами.