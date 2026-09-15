Об этом сообщил Зеленский в интервью CBS News.

Что говорит Зеленский об атаке на поезд?

Речь идет об ударе по локомотиву пассажирского поезда на станции Ягодин в Волынской области, примерно в двух километрах от границы с Польшей. По данным Укрзализныци, непосредственно в момент атаки в поезде находился бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

В то же время спецпоезд, в котором ехали европейские политики и представители стран ЕС, пересек границу с Польшей раньше, еще до удара. Среди пассажиров этого поезда были бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.

Комментируя атаку, Зеленский предположил, что российская сторона могла знать о нахождении иностранцев в поезде.

Возможно, они не знали, что там были какие-то американцы, а возможно, наоборот, знали, потому что я им не доверяю. Я думаю, что они знали. Именно поэтому, когда в этом поезде были европейцы, американцы, большая делегация, и они провели атаку,

– сказал президент.

В то же время Укрзализныця ранее отмечала, что российский дрон попал в локомотив другого поезда, тогда как дипломатический поезд с европейскими представителями уже пересек польскую границу. По данным компании, перед атакой пассажиров поезда, находившегося на станции Ягодин, успели эвакуировать.