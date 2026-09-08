Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Что известно об атаках врага на железную дорогу?

Утром российские военные нанесли очередной удар по пассажирскому железнодорожному составу в Сумской области. По предварительной информации, на этот раз под атакой оказался пригородный дизель-поезд.

Угрозу удалось выявить заранее, поэтому подвижной состав остановили, а пассажиров эвакуировали. Однако часть людей не успела отойти на достаточное расстояние от поезда. В результате атаки есть пассажиры с осколочными ранениями. Первую помощь пострадавшим оказала поездная бригада, после чего на место прибыли медики.

Перцовский призвал пассажиров в прифронтовых регионах не игнорировать правила безопасности во время эвакуации. По его словам, в случае остановки по соображениям безопасности и объявления эвакуации пассажиры должны немедленно направляться в укрытие, если оно имеется. Если же поезд остановили на перегоне или на остановке без укрытия, необходимо отойти от него не менее чем на 200 метров.

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В большинстве случаев поезда успевают остановиться заблаговременно после обнаружения угрозы, поэтому пассажирам важно не терять время и четко выполнять указания.

Эти правила написаны кровью. Но нет никакой необходимости добавлять к этой крови еще больше крови. В 99% случаев, а то и больше, поезда останавливаются заблаговременно при возникновении угрозы. Главное: не терять время и действовать четко в соответствии с указаниями. Цена пренебрежения этими правилами – жизнь и здоровье. Действуйте ответственно! Если у вас есть родственники или знакомые, которые часто путешествуют на пригородных поездах, – донесите до них эти правила безопасности,
– сказал он.

Напомним, 8 сентября российские оккупанты дважды прицельно атаковали пассажирские поезда на маршрутах Киев – Сумы и Днепр – Запорожье. Первый поезд, в котором находились 90 пассажиров, враг атаковал двумя ударами "Шахедов".

Железнодорожники своевременно обнаружили угрозу и остановили поезд на промежуточной станции, после чего всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали, поэтому никто не пострадал. Для продолжения поездки пассажирам организовали автобусы в сотрудничестве с Сумской областной государственной администрацией.

Впоследствии россияне нанесли прицельный удар по пассажирскому поезду "Днепр – Запорожье". Его также своевременно остановили после обнаружения угрозы, а людей эвакуировали в мобильное укрытие, однако после удара связь с одной из проводниц прервалась.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы, а для доставки пассажиров организуется помощь совместно с Днепропетровской ОГА. В Укрзализныце подчеркнули, что преднамеренные удары по гражданским поездам являются военным преступлением.