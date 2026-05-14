Полтавщина после ночной атаки осталась без газа после ночной атаки
- В результате атаки на Полтавскую область без газа остались около 1 000 абонентов.
- Было повреждено технологическое оборудование, транспортные средства, складские помещения и частные дома, но обошлось без пострадавших.
Полтавщина в ночь на 14 мая оказалась под массированной атакой России. Сейчас сотни абонентов остаются без газа.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
Что известно об ударе по Полтавщине?
в результате ночной атаки на Полтавскую область без газоснабжения остались около 1 000 абонентов в нескольких населенных пунктах.
Обратите внимание! Также из-за неблагоприятных погодных условий в области отсутствует электроснабжение у более 2 000 абонентов. Специалисты уже работают над восстановлением поврежденных сетей.
Напомним, что ночью россияне нанесли комбинированный удар по Кременчугскому району. По данным прокуратуры, россияне направили по области БпЛА "Герань-2".
В результате атаки было повреждено технологическое оборудование промышленного предприятия и транспортные средства и складские помещения автотранспортного предприятия. Кроме того, зафиксировано разрушение и повреждение частных домов на двух локациях.
К счастью, предварительно, обошлось без травмированных.
Другие последствия атаки на Украину
В Одесской области пострадали объекты портовой инфраструктуры и жилая многоэтажка. Двое мужчин, 33-летний и 70-летний, были госпитализированы из-за полученных ранений.
Еще 15 человек пострадали от атаки России на Харьков. Страна-террористка ударила БпЛА по Шевченковскому району города.
Больше всего пострадал Киев, где известно об одном 30-летнем погибшем мужчине и 32 пострадавших, среди которых двухмесячный ребенок и работник полиции. В общем повреждено 11 многоэтажек, 27 автомобилей, супермаркет, два автосалона, две автозаправочные станции, бизнес-центр и СТО. Сильным разрушениям подверглась, в частности, 9-этажка в Дарницком районе, разрушен один подъезд.